Какие соцвыплаты для крымчан изменятся в 2021 году

С 1 января 2021 года в Республике Крым изменятся некоторые меры социальной поддержки для малоимущих граждан. Речь идет о соцконтракте, о выплатах на детей от трех до семи лет и о пособиях по безработице. Об этом на оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции рассказала вице-премьер крымского правительства – министр труда и социальной защиты Елена Романовская. Как пояснила чиновница, с 2021 года средства на социальный контракт – выплаты малоимущим гражданам для получения нового профессионального образования – вместо республиканского бюджета будут финансироваться преимущественно бюджетом федеральным при небольшом софинансировании из региона.

"В текущем году на такую меру соцподдержки выделено 484 (миллиона рублей – ред.) рублей против тех 30 миллионов, которых мы ежегодно предусматривали в бюджете республики. И появилось расширение возможности использования этой меры соцподдержки в том числе на поддержку индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и личных подсобных хозяйств, – рассказала Романовская, напомнив, что речь идет только о тех гражданах среднедушевой доход которых на члена семьи меньше прожиточного минимума. – И если до этого размер соцконтракта был установлен в размере 90 тысяч рублей, то нынешняя сумма <…> – 250 тысяч рублей".