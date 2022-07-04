Новости Крыма

Какие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами – эксперт

04 июля 2022, 13:06Общество

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Несмотря на кризис и оптимизацию многих бизнесов, на рынке труда в Крыму наблюдается стабильность, а отдельные направления даже продолжают расти. Об этом в эфире ради "Спутник в Крыму" рассказала HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.

Тенденции

"Относительная стабильность" на рынке труда в Крыму в некоторой степени связана с тем, что здесь успели привыкнуть к тому, к чему остальная Россия только начинает подстраиваться на фоне западных санкций.

"Крым был под санкциями изначально, с 2014 года, и в этом плане, наверное, крымским компаниям условно повезло, потому что за эти восемь лет они уже успели несколько адаптироваться к сложным условиям", – уточнили Волкина.

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