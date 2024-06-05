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Новости Крыма

Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму

05 июня 2024, 11:24Общество

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Промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные заводы в Крыму, остро нуждаются в инженерах – специалистах точных наук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор Физико-технического института КФУ, доцент Александр Нудьга.

По его словам, физико-технический институт КФУ сотрудничает с разными предприятиями в Крыму, в частности с машиностроительными заводами. На некоторых из них есть даже базовые кафедры, с помощью которых решается вопрос трудоустройства выпускников по специальностям, востребованным на рынке труда.

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