Какие специалисты остро нужны заводам в Крыму

Промышленные предприятия, прежде всего машиностроительные заводы в Крыму, остро нуждаются в инженерах – специалистах точных наук. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор Физико-технического института КФУ, доцент Александр Нудьга.

По его словам, физико-технический институт КФУ сотрудничает с разными предприятиями в Крыму, в частности с машиностроительными заводами. На некоторых из них есть даже базовые кафедры, с помощью которых решается вопрос трудоустройства выпускников по специальностям, востребованным на рынке труда.