В Крыму следуют общей тенденции в стране при приеме абитуриентов в вузы, в частности, сокращая число бюджетных и платных мест на ряде специальностей, при этом ориентируются на кадровые потребности экономики республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов.

Президент России Владимир Путин ранее поручил Минобрнауки РФ пересмотреть наполнение учебных программ в российских вузах, убрать курсы, не отвечающие современным требованиям рынка, и обеспечить бюджетные места в тех вузах и колледжах, где имеются высокие результаты подготовки кадров, что выражается в трудоустройстве и достойно зарплате выпускников. На днях правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах исходя из кадровых потребностей экономики.