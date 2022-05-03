Какие сюрпризы готовит погода в Крыму в пятницу: прогноз синоптиков

Завтра на полуострове без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах вероятны кратковременные дожди, сообщают в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18, в горах до +5…+10", – отмечают синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.