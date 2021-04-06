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Какие улицы отремонтируют в Джанкое в этом году – власти

06 апреля 2021, 10:29Общество

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В 2021 году в Джанкое отремонтируют несколько улиц. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов. "В 2021 годы мы приступаем к ремонту четырех улиц: Джанкойская, Нестерова, Свердлова и Ударная. В планах на дополнительное финансирование, и с большой долей вероятности я могу сказать, что будут отремонтированы еще четыре улицы: Совхозная, Советская и Симферопольская, а также Керченский переулок", – сказал Селиванов, добавив, что власти города планируют отремонтировать более 80% дорог к 2024 году.

Улицы, на которых необходимо провести ремонт, по словам Селиванова, выбирают по нескольким критериям. "Мы подходим с таким расчетом, чтобы все ремонтируемые улицы были увязаны в одну транспортную систему, и с точки зрения, какие участки наиболее разрушенные. Кроме того, мы учитываем мнение горожан, которое они выражают в социальных сетях. Но надо понимать, что существуют критерии, по которым выбираются объекты: наличие на улице социальных объектов, культурных объектов и многое другое", – подчеркнул глава администрации Джанкоя.

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