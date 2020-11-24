В декабре ряд улиц в Симферополе останется без электроэнергии из-за планового ремонта оборудования, информирует пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго". "В связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения электроснабжения согласно графику", – отметили на предприятии. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что высокой нагрузки на сети электроснабжения из-за засухи не ожидается, так как у потребителей "установлены токоограничивающие аппараты, согласно договорной мощности".
Какие улицы Симферополя останутся без света в декабре
Какие улицы Симферополя останутся без света в декабре
24 ноября 2020, 13:58Общество
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