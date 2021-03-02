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Какие улицы в Симферополе отремонтируют в 2021 году – список

02 марта 2021, 10:43Общество

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Администрация Симферополя опубликовала перечень улиц, подлежащих капитальному и обычному ремонту в текущем году. Список объектов согласован с Минтрансом Крыма и профильными ведомствами. По данным администрации, планируется капитально отремонтировать бульвар Ленина (район железнодорожного вокзала), а также улицы Тамбовская, Бархатовой (микрорайон Старый город), Амурская (микрорайон Льдозавод), Мектеп, Чобан-Тепе, Родниковая, Лесная, Лазурная, Лунная (микрорайон Марьино). Ряд объектов являются переходящими на 2022 год. Среди них улицы Шмидта, Пролетарская, Кавказкая, Караимская, Калинина, Титова, Петровская Балка, проспект Победы (от Бородинского кольца до трассы "Таврида"), Карла Маркса, Толстого, Лексина.

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