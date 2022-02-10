В 2023 году в Феодосии планируют начать строительство многопрофильного медицинского центра, куда будут переведены практически все медучреждения города. Визуализацию нового объекта РИА Новости Крым предоставил главный врач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский, уточнив, что проект не окончательный и может быть скорректирован.

"Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы. Второй этап проектирования завершится к концу года. В следующем начнутся строительно-монтажные работы, которые будут очень масштабными: речь идет не только о медкорпусах, но и об инфраструктуре, подъездных путях и так далее – планируется, что центр будет достроен к 2025 году", – сообщил Пянковский.