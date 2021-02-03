Новости Крыма

Каким рекам Крыма не досталось снега и дождей в январе

03 февраля 2021, 13:07Общество

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Несмотря на довольно значительные осадки на территории Крымского полуострова в январе, обстановка на реках, питающих водохранилища центральной части региона, не изменилась. Об этом проинформировали в региональном Гидрометцентре по итогам января.

Так, по информации синоптиков, в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало от 73,5 до 118,5 мм осадков, это до 141% месячной нормы. В районе Ай-Петри, по сведениям горных метеостанций, выпало 236 мм осадков – это больше 150% месячной нормы, в районе Ангарского перевала – 81,3 мм или 84% нормы. Свою лепту в водный баланс внесли и январские снега. После снегопадов 16-18 января в районе Ангарского перевала средняя высота снега составила 89% от нормы, запас воды в нем был 22 мм (половина нормы), а в районе Ай-Петри эти же снегопады дали в среднем 24 см снега и около 40% от нормы запасов воды в нем. В районе Ай-Петри в конце месяца снегопады повторились, что дало новые запасы.

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