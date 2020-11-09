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Какой авиаперелет стал самым дорогим в октябре

Какой авиаперелет стал самым дорогим в октябре

09 ноября 2020, 11:28Общество

Самым дорогим авиаперелетом в России в октябре этого года стал маршрут Москва – Благовещенск. Билет на этот рейс в прошлом месяце стоил 122 тысячи рублей. Об этом проинформировали в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру, передает RT.

Информируется , что билет на этот рейс был куплен в одну сторону за неделю до вылета. Второе место в рейтинге получил авиабилет из Москвы в Астрахань, приобретенный за три дня до отправления, – 98,2 тыс. рублей. На третьем месте рейтинга – билет из Москвы в Абакан стоимостью 90,7 тыс. рублей. В топ самых дорогих авиабилетов также вошли билеты из Магадана в Москву и из Москвы в Сочи – 90,4 тыс. рублей и 85,6 тыс. рублей соответственно.

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