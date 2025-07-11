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Новости Крыма

Какой сегодня праздник: 11 июля

11 июля 2025, 11:32Новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В этот день празднуют Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада, еще был основан НИИ Склифосовского, получен первый патент на лампу накаливания и первый искусственный жемчуг, родились прославленный Хэмингуэем старик-рыбак Грегорио Фуэнтес, российский дрессировщик Эдгард Запашный, а знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани отмечает 90-летие.

Что празднуют в мире

С 1989 года 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения. Памятную дату решили отмечать после того как 11 июля 1987 года численность населения в мире превысила пять миллиардов человек. В прошлом году население Земли достигло восьми миллиардов человек. А теперь нас еще больше – 8 млрд 43 млн.

В России 11 июля отмечают профессиональный праздник светооператоров или День художника по свету.

Ученые обнаружили, что шоколад помогает вырабатывать больше эндорфинов, чем поцелуи, а еще помогает быстрее восстановиться после тренировок – актуальные факты ко Дню шоколада, который придумали отмечать во Франции.

Еще в этот день можно отметить Международный день эфирных масел, День благодарности коровам или присоединиться к китайцам, которые празднуют День моря.

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