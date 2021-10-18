Новости Крыма

Канатная дорога на Ай-Петри приостанавливает перевозку пассажиров

18 октября 2021, 15:49Новости

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Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" приостанавливает перевозку пассажиров на время проведения плановых работ. Об этом информируется на официальном сайте компании, осуществляющей перевозки.

"С 19 октября канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" приостанавливает перевозку пассажиров в связи с проведением регламентных работ", – говорится в сообщении.

Срок проведения плановых работ уточняется. Информация о возобновлении пассажирских перевозок будет размещена на официальном сайте канатной дороги и на ее страницах в соцсетях.

"Мисхор – Ай-Петри" – пассажирская канатная дорога в Крыму, которая соединяет плато Ай-Петри и южнобережный курорт Мисхор. По ней туристы за 15 минут преодолевают высоту 1153 метра.

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