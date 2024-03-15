Канатную дорогу на Ай-Петри откроют на два месяца раньше заявленного

Канатная дорога на Ай-Петри откроется 1 мая. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания рассказала глава города Ялты Янина Павленко, гласит информация на ее странице в социальных сетях.

В середине февраля в интервью РИА Новости Крым Павленко сообщала, что ялтинская канатная дорога, которой нет аналогов в мире, будет запущена в июле.

По словам главы администрации, эта дорога станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри. Его концепция вскоре будет презентована инвестором. Для развития туризма на плато также будет отремонтирована автомобильная дорога, к ремонту которой предприятие "Крымавтодор" должно было, по словам главы Ялты, приступить в марте.