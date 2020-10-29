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Каникулы в школах Севастополя продлили на неделю

Каникулы в школах Севастополя продлили на неделю

29 октября 2020, 10:26Общество

В Севастополе из-за сложной эпидемиологической ситуации продлены осенние каникулы в школах. Теперь ученики будут отдыхать с 31 октября по 15 ноября. Решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

"Предлагается на две недели, пока у нас самая активная фаза, ограничить общение в детских коллективах. Это нам позволит еще раз спокойно провести обследование всех наших учителей и воспитателей детских садов, доукомплектовать школы рециркуляторами, еще раз провести дезинфекцию", – проинформировал губернатор Михаил Развожаев. По его словам пока никаких вспышек коронавируса в школах Севастополя нет, но, учитывая обстановку, "они возможны в любое время".

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