Катание на льду и квест-интеграция: как отметят День студента в Крыму

В День российского студенчества крымские студенты примут участие в квесте, ледовом шоу и патриотической акции. Об этом шла речь на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"В каждом структурном подразделении запланированы различные мероприятия, но они пройдут в большей степени в онлайн-формате. Больших гуляний не будет, но праздник мы отметим", – рассказала начальник управления организационно-административной политики КФУ им. Вернадского Наталья Кармазина. Уточняется, что студенческий спортивный клуб "Грифоны" Крымского федерального университета готовит два важных мероприятия.