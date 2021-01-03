Новости Крыма

Катание на льду и квест-интеграция: как отметят День студента в Крыму

Сегодня, 17:11Общество

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В День российского студенчества крымские студенты примут участие в квесте, ледовом шоу и патриотической акции. Об этом шла речь на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

"В каждом структурном подразделении запланированы различные мероприятия, но они пройдут в большей степени в онлайн-формате. Больших гуляний не будет, но праздник мы отметим", – рассказала начальник управления организационно-административной политики КФУ им. Вернадского Наталья Кармазина. Уточняется, что студенческий спортивный клуб "Грифоны" Крымского федерального университета готовит два важных мероприятия.

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