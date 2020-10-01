Керчанину грозит уголовное дело за торговлю опиумом

В Керчи задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. В поле зрения сотрудников силового ведомства попал 42-летний керчанин. Во время обыска у него в доме нашли и изъяли ацетилированный опий, расфасованный для внутривенного употребления.

"Гражданин в момент осмотра жилого помещения имел признаки наркотического опьянения. В результате проведенных медицинских исследований в его крови были обнаружены наркотические вещества", – сказано в сообщении.

В настоящие время мужчине предъявлено обвинение по уголовное статье "незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Его заключили под стражу.