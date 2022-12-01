Керченская диверсия. Власти проводят проверку из-за цветовой гаммы новогодней елки.

Жители Керчи сообщают о экстраординарном украшении новогоднего дерева города. Шары и гирлянды желто-синего цвета. Данная расцветка вызывает лишь одну ассоциацию-флаг Украины. Данный факт вызвал ряд негодований у местных жителей.

Сегодня утром синие и желтые шары оперативно сняли с новогодней елки, оставив на ней только красные украшения. На данный момент рабочие натягивают гирлянды, создавая светящийся шатер.

Так, в Керчи началась внутренняя проверка по факту украшения центральной елки шарами в цвета флага Украины. Предварительно известно, что в отношении должностных лиц, которые допустили инцидент, стоит вопрос о неполном служебном соответствии.

Неужели отдельные чиновники действительно не осознают последствий своих действий в нынешних условиях? Или имеем агентов в органах власти Крыма, которые по указаниям своих кураторов делают такие мелкие диверсии?