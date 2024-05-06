Новости Крыма Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом в субботу рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Работа Керченской паромной переправы возобновлена", – сообщил глава профильного республиканского министерства по состоянию на 17.15. Работа Керченской паромной переправы зависит от погоды. В настоящее время через переправу могут следовать фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

