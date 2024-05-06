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Новости Крыма

Керченская переправа возобновила работу

06 мая 2024, 11:48Общество

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Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом в субботу рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", – сообщил глава профильного республиканского министерства по состоянию на 17.15.

Работа Керченской паромной переправы зависит от погоды.

В настоящее время через переправу могут следовать фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

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