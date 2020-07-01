Новости Крыма

Киев негодует из-за визита депутатов Европарламента в Крым

Киев негодует из-за визита депутатов Европарламента в Крым

01 июля 2020, 11:17Политика

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий призвал руководство Европейского парламента осудить визит в Крым группы депутатов Европарламента из Франции. Соответствующее обращение украинский дипломат направил президенту Европарламента и главе комитета по иностранным делам, сообщает "Интерфакс-Украина".

Во вторник вечером в Симферополь прибыла делегация депутатов Европарламента из Франции в составе пяти человек, а также политики и эксперты из Германии, Швеции и Болгарии так сообщает РИА Новости Крым. Гости из Европы будут наблюдать за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ в Крыму. Они планируют посетить ряд избирательных участков в Ялте и Симферополе и провести пресс-конференцию по итогам визита.

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