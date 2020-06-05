Киев обвинил министров обороны времен Януковича в "сдаче" Крыма

Как информируется на сайте ГБР, государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против двух министров обороны времен президента Виктора Януковича – Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева. Экс-чиновники подозреваются в "государственной измене" из-за того, что их действия, по версии следствия, привели к переходу Крыма России.

В ГБР сообщили, что Янукович, Саламатин и Лебедев совместно совершили "действия, которые направлены на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности".