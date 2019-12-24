Киев: под посольством России провели акцию "Сказки Путина" об исчезновениях в Крыму

Во вторник, 24 декабря, под посольством России в Киеве активисты провели акцию под названием "Сказки Путина о насильственных исчезновениях в Крыму для всего мира".

Это уже 42-я ежемесячная акция, на которой активисты общественной инициативы "КрымSOS" требовали от России расследовать дела пропавших людей в аннексированном Крыму.

"Мы хотели бы обратить ваше внимание и напомнить о том, что Россия и, особенно, президент России Владимир Путин в публичном пространстве никогда не признает, что оккупация Крыма потянула за собой большое количество проблем и нарушений прав человека. Особенно это чувствуется, когда российские представители выступают на международных площадках. Они рассказываю о сказочной, альтернативной реальности", – рассказал об акции один из координаторов общественной организации "Крым SOS" Денис Савченко.

Во время акции человек в маске российского президента Владимира Путина сидел возле новогодней елки и раздавал условным представителям других стран подарки в виде дезинформации о Крыме.

Эту акцию, добавил Савченко, посвятили двум исчезнувшим на аннексированном полуострове крымским татарам: Арлену Терехову и Руслану Ганиеву.

Представители посольства России в Киеве не вышли пообщаться с активистами.

Ранее координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров рассказал, что в Крыму российские силовики не предпринимают никаких действий для поиска пропавших без вести 15 декабря 2015 года двоих жителей Керчи Руслана Ганиева и Арлена Терехова.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 43 крымчанина, 15 – до сих пор считаются пропавшими без вести.