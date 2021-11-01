Новости Крыма

Киев возмутил доклад РФ о ситуации с климатом: говорили про Крым

01 ноября 2021, 14:34Общество

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На Украине возмутились тем, что на климатическом форуме в Глазго Россия включила Крым в свой доклад о ситуации с парниковыми газами. Об этом информируют украинские СМИ.

Советник-посланник Посольства Украины в Испании Дмитрий Матющенко заявил, что такая ситуация вызывает "беспокойство".

"К сожалению, вопреки заверениям, которые мы получили из секретариата, этот вопрос так и не был решен. Ряд документов Российской Федерации включает информацию про выбросы парниковых газов в АРК и Севастополе", – сказал представитель Украины.

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