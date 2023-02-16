Китай может заморозить Фонд национального благосостояния России

Евросоюз находится на стадии обсуждения 10 пакета санкций против России. Предположительно, больше всего они коснутся именно финансового сектора. Под ограничения могут попасть Росбанк, Альфа-Банк, банк "Тинькофф", а также Фонд национального благосостояния (ФНБ).

По утверждениям ведущих экономистов России, включение в Европейский санкционный список ФНБ результата не принесет, поскольку все средства размещены в Китае (6 триллионов рублей в китайских юанях).

Пока от Китая никаких сигналов о присоединении к санкциям не поступает, ровно, как и сигналов об отказе от них. Заморозка Китаем средств ФНБ может резко обвалить рубль. Связано это с дефицитом в бюджете Российской Федерации.

В январе 2023 года Минфин направил 38,5 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 2,274 млрд юаней и 3 633 кг золота, следует из сообщений ведомства.

Эксперты Союза финансистов России считают, что в случае заморозки Российских активов в Китае, рубль уже за первую неделю взлетит к отметке 120 рублей за доллар, социальные выплаты будут прекращены или частично заморожены.

Коллективный Запад практически на прямую заявляет: "Заканчивайте СВО, а мы остановим санкции и постепенно будем уменьшать их количество". Но руководство Российской Федерации продолжает настаивать на правильности своих решений и действий в реальности направленных только на удовлетворение амбиций небольшого количества людей. Нынешняя политическая верхушка страны, видимо, не планирует оставаться в России, она лишь выжимает ресурсы из страны и подготавливает почву для своего будущего бегства.