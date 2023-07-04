Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы

За минувшую неделю в Симферополе 21 человек пострадал от укуса клещей, в том числе трое детей. При этом все парки и скверы города еще в мае были обработаны и пока дополнительных процедур не требуется. Об этом рассказали в администрации крымской столицы.

"Инфицирование клещей не выявлено. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом среди пострадавшего населения не зарегистрировано", – говорится в Telegram-канале администрации города Симферополя.

В мэрии РИА Новости Крым сообщили, что обработка во всех парках и скверах Симферополя прошла еще в мае. Повторять процедуру, исходя из опыта прошлых лет, скорее всего, не понадобится, поскольку в июле активность клещей падает, пояснил начальник управления информационной политики администрации крымской столицы Андрей Черниченко.