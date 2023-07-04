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Новости Крыма

Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы

04 июля 2023, 13:16Общество

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За минувшую неделю в Симферополе 21 человек пострадал от укуса клещей, в том числе трое детей. При этом все парки и скверы города еще в мае были обработаны и пока дополнительных процедур не требуется. Об этом рассказали в администрации крымской столицы.

"Инфицирование клещей не выявлено. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом среди пострадавшего населения не зарегистрировано", – говорится в Telegram-канале администрации города Симферополя.

В мэрии РИА Новости Крым сообщили, что обработка во всех парках и скверах Симферополя прошла еще в мае. Повторять процедуру, исходя из опыта прошлых лет, скорее всего, не понадобится, поскольку в июле активность клещей падает, пояснил начальник управления информационной политики администрации крымской столицы Андрей Черниченко.

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