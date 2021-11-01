Новости Крыма

Клиники и многоэтажки: что строят в Крыму вместо частных домов

01 ноября 2021, 14:37Общество

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Незаконно построенную медицинскую клинику и четырехэтажный многоквартирный дом обнаружили сотрудники Госкомрегистра в Симферополе и Симферопольском районе при проведении рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Госкомрегистре, оба объекта были воздвигнуты на участках, отведенных под индивидуальное жилищное строительство. Тем не менее, это не помешало предпринимателям размахнуться до более масштабных проектов.

Незаконно выстроенная на участке ИЖС медицинская клиника обнаружилась в Симферополе на проспекте Победы. Инспекторы ведомства проинформировали собственника о том, что частному медицинскому учреждению не место на этом участке.

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