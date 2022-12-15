Книга "1984" включена в список экстремистских материалов.

Министерство юстиции РФ внесло книгу Джорджа Оруэлла "1984" в Федеральный список экстремистских материалов. В Минюсте утверждают, что причиной стало соответствующее решение Басманного районного суда города Москвы.

Как сообщили в министерстве, данное решение давно назрело, поскольку некоторые граждане "слишком буквально" воспринимают текст художественного произведения. "Мы уже не раз сталкивались с определенными манипуляциями, связанными с этой книгой. Находятся люди, готовые проводить немало параллелей между произведением Оруэлла и сегодняшней российской действительностью. Судя по всему, именно этим руководствовался суд, принимая решение о включении "1984" в Федеральный список экстремистских материалов", – прокомментировали решение в Минюсте.

Теперь за хранение, распространение, цитирование и отсылку к роману "1984" предусмотрены меры в виде штрафа или административного ареста на 15 суток. Возможны и обвинения по различным уголовным статьям (например, ст. 280 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" или ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, статья 13 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ, предусматривает такие меры обеспечения исполнения, как "предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов" через СМИ, а статьи 8 и 11, приостановка или прекращение деятельности СМИ в случае неисполнения предупреждения.