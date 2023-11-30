Когда достроят новый спортивный центр под Симферополем

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с центром фиджитал-спорта в симферопольском селе Перово достоят к концу года. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выезда на объект.

"К сожалению, объект проблемный – предыдущее руководство допустило нарушения при строительстве. Договор с подрядчиком расторгнут, правоохранители ведут соответствующую работу. После корректировки сметы и экспертизы необходимые средства будут выделены. Спорткомплекс достроят в следующем году", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, на базе нового ФОК появится еще и первый в Крыму центр фиджитал-спорта, который будет способствовать развитию и популяризации среди крымчан инновационных площадок, объединяющих спорт, технологии и образование.