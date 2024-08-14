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Новости Крыма

Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов

14 августа 2024, 13:58Общество

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Капитальный ремонт в Феодосийском музее древностей завершат к концу текущего года, а первых посетителей он примет уже в начале следующего курортного сезона. Об этом рассказали в министерстве курортов и туризма Крыма.

"Ремонт планируют завершить до конца 2024 года. А посетителей музей примет к началу следующего курортного сезона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент идут работы в фондохранилище и еще двух филиалах учреждения.

В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков, отметили в министерстве.

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