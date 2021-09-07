Новости Крыма

Когда к пенсии положена доплата за родственников

07 сентября 2021, 10:56Общество

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Россияне имеет право на доплату к пенсии, если у них на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, а также в ряде других случаев. Об этом со ссылкой на эксперта Евгения Биезбардиса информирует РИА Новости.

В частности, пенсионеру положена повышенная выплата, если у него на иждивении есть дети, родители, муж или жена, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для того чтобы получить деньги, необходимо обратиться с необходимым пакетом документов в Пенсионный фонд или же МФЦ.

Кроме того, существуют отдельные программы, предусматривающие денежные выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также по правопреемству или наследству в случае смерти или пропажи родственника.

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