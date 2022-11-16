Новости Крыма Когда красная икра и стерлядь станут постоянными гостями на столе россиянина. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга объявил закупку на дорогостоящие продукты питания для делегаций из стран СНГ, которые планируют прибыть в культурную столицу в конце этого года по приглашению Президента России. Встреча, судя по закупке продуктов, обойдется немалых денег, учитывая то, что большинство гостей на фоне проведения спецоперации проявляют не совсем дружественное отношение к России. "Задабривать" представителей Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и других стран планируют "традиционными блюдами петербуржской кухни". На весь банкет хотят потратить около полумиллиона при том, что размер минимальной зарплаты в России составляет 15 279 рублей. В частности, на закуски будут подавать блюда "Николашка", "Гусарская печень" и суп из раковых панцирей. На основное, гостям подадут гатчинскую форель, стерлядь в шампанском (11 520 рублей за порцию) вместе с лососем, угрем и каперсами. То есть только одна порция основного блюда по стоимости почти сравнивается с двумя минимальными пенсиями или одним минимальным заработком простого рабочего. И это далеко не все предложенное меню. С полным заказом можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке . Всего 292 наименования изысканной кухни. Вспомните, когда вы ели такие продукты. Выходит, что для себя и делегаций власть заказывает стерлядь, икру и тигровые креветки, а бойцам в окопы прелую кашу и едва-едва неиспорченную консерву. Правительство очередной раз пытается продемонстрировать богатство и щедрость для зарубежных делегаций, рассчитывая, что за роскошный стол они будут более благосклонны к России. А ведь за эти деньги можно улучшить защиту или просто быт какого-то подразделения, принимающего участие в проведении специальной военной операции на Украине. К примеру, в военторге средняя цена зимнего бушлата составляет 4 000 рублей, 400 000:4000=100. Выходит, что вместо банкета можно одеть 100 бойцов, которые действительно защищают нашу страну. СВО зашла в ту стадию, когда всей страной люди отдают последние деньги собирая на средства индивидуальной защиты, форму, аптечки и даже квадрокоптеры. А чиновникам лишь бы лицом в грязь не упасть перед "партнерами", которые после совместной улыбчивой фотографии и полного желудка уедут по своим странам добивать российскую экономику, а наши солдаты так и останутся голодными в сырых окопах. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

