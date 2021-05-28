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Когда между Ялтой и Севастополем запустят "Комету" в 2021 году

28 мая 2021, 12:38Общество

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Морское пассажирское судно "Комета" начнет в 2021 году навигацию с 1 июня. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Севастополя.

Ежедневно судно будет выполнять два рейса, в 8:00 выходя из Севастополя и в 17:00 – из Ялты. Время в пути составит два часа, билеты можно буде приобрести в кассах портов Ялты и Севастополя, кроме того в мобильном приложении и на сайте оператора перевозок. "Мы надеемся, что 2021 год покажет такую же высокую востребованность данного вида услуги", – выразил надежду гендиректор ООО "Морские пассажирские перевозки" Алексей Сорокин. Судно "Комета" впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года. в прошлом году морское сообщение с помощью "Кометы" осуществлялось с июля по сентябрь: за это время были перевезены 16 000 пассажиров.

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