Когда начнутся федеральные выплаты пострадавшим от потопов в Крыму

Федеральные выплаты пострадавшим от наводнений в ряде регионов Крыма стартуют на следующей неделе. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ в четверг.

"Решение о выплате шести тысяч рублей за квадратный метр согласовано с правительством Российской Федерации по поручению президента. В понедельник должно выйти постановление правительства, мы общие суммы и списки согласованы. Выплаты должны начаться на следующей неделе", – сообщил Аксенов.

По его словам, в начале следующей недели по данному вопросу будет опубликована более точная информация.

Также на следующей неделе станет известно, когда начнутся выплаты предпринимателям, чей бизнес пострадал от потопов. Сумма выплат на данный момент согласовывается в Минфине РФ, уточнил глава Крыма.