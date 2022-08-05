Новости Крыма Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри

Капитальный ремонт автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта планируют провести ориентировочно в 2023-2025 годах, проектно-изыскательские работы уже завершены. Об этом рассказали в Службе автодорог Крыма. "Объект "Ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта км 26+100 – км 69+900" включен в государственную программу РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме. Сроки выполнения строительно-монтажных работ – предположительно 2023-2025 годы", – говорится в сообщении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

