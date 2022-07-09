Новости Крыма

Когда пострадавшие от подтоплений в Крыму смогут получить деньги

09 июля 2022, 14:41Общество

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Пострадавшие от подтоплений жители Симферопольского района получат первые выплаты на следующей неделе. На сегодняшний день в администрацию поступило более 500 заявлений. Об этом сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк в своем Telegram-канале.

"На сегодняшний день администрацией отрабатывается более 500 заявлений от жителей. По каждому заявлению организован адресный выезд комиссии, в ходе которого фиксируется весь объем поврежденного имущества, а также производится фотофиксация. Члены комиссии информируют и подробно разъясняют гражданам механизм получения помощи", – сообщил он.

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