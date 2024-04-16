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Новости Крыма

Когда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный

16 апреля 2024, 16:40Новости

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Дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный планируют сдать к началу августа. Об этом передает Служба автомобильных дорог РК.

"Работы по строительству дороги планируется завершить уже к 1 августа текущего года. Всего планируется уложить 2 792 119,07 квадратных метров асфальтобетонного покрытия", – говорится в сообщении.

На данный момент, по информации госучреждения, начались масштабные работы по укладке верхнего слоя покрытия из асфальтобетона на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш.

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