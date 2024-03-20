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Новости Крыма

Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду

20 марта 2024, 21:55Новости

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Официальный старт традиционного парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году назначен на 27 марта, рассказали в пресс-службе. Сейчас сотрудники завершают подготовительные работы на площадке.

"Из-за теплой погоды первые сорта тюльпанов расцвели еще в середине февраля. Всего посетители смогут увидеть 159 садовых классов, 40 из них будут представлены впервые", – анонсировали в официальном Telegram-канале ботсада.

Тюльпаны в НБС высаживают с момента основания учреждения в 1912 году. Селекционные работы ученые начали проводить в начале шестидесятых годов прошлого века, и на данный момент коллекция тюльпанов насчитывает около 300 и 900 гибридных форм, сообщается на сайте НБС.

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