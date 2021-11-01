Когда в Крыму подсчитают ущерб от блэкаута и кто его возместит

Комиссия по оценке материального ущерба от энергетической блокады Крыма спустя шесть лет после блэкаута завершает подсчет убытков и в ближайшей перспективе передаст материалы в арбитражный суд Крыма. Сколько "стоил" Крыму блэкаут и кто должен за него заплатить, сообщил корреспондент РИА Новости Крым.

Триллионный ущерб

"В целом по энергетической, водной и другим видам блокад, организованных Украиной по отношению к Крыму, мы вышли примерно на 1 трлн 450 млрд рублей. Значительная часть приходится именно на блэкаут. Это большая и очень сложная работа, и сейчас мы проверяем все цифры, чтобы иметь возможность доказать каждую из них. По всей видимости, уже скоро пойдем в суд с иском о признании этого ущерба", – сообщил руководитель профильной комиссии, вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.