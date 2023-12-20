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Новости Крыма

Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"

20 декабря 2023, 18:28Общество

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Строительные леса начали снимать с обелиска-стелы "Штык и парус" в Севастополе. Какие реставрационные работы уже проведены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В ходе работ были отреставрированы скульптурные рельефы на северо-восточном фасаде обелиска (медаль "Золотая звезда" и Орден Ленина), восстановлены буквы Указа. Также были отреставрированы три горельефа на северо-восточном фасаде подпорной стены средней террасы, восстановлены буквы из декоративного бетона на южном фасаде подпорной стены средней террасы – утраченную часть надписи воссоздали по архивным материалам", – написал он в Telegram-канале.

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