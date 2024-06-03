Когда в Севастополе случится туристических бум

Севастополь готовится к наплыву туристов, который произойдет после снятия логистических ограничений. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Сейчас у нас есть ограничения по логистике, связанные с непростой обстановкой. Все понимают, что они закончатся, и в Севастополе случится туристический бум. Город станет большим туристическим центром", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Наплыв гостей обеспечит мощнейший рывок в развитии городской экономики, добавил он и подчеркнул, что город должен быть готов к этому и "подготовка ведется уже сейчас".