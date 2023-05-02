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Новости Крыма

Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти

Сегодня, 11:46Общество

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Движение по железной дороге на участке Бахчисарай – Симферополь, где произошла авария, планируется восстановить к вечеру четверга, рассказал журналистам министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"По состоянию на 10:00, по предварительной информации, сошли с рельс порядка восьми вагонов. Обстоятельства выясняются следствием. В связи с тем, что у нас в настоящее время закрыт перегон на участке Симферополь – Бахчисарай, будет организована перевозка пассажиров, которые купили билеты на железнодорожный транспорт, как дальнего следования, так и пригородного сообщения, по мультимодальной схеме: поезд – автобус – поезд", – сказал руководитель ведомства.

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