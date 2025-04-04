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Новости Крыма

Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо

04 апреля 2025, 12:29Общество

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Разрушенную боевиками ВСУ Каховскую гидроэлектростанцию нужно будет строить заново, эти работы отложены до окончания боевых действий. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.

"Предварительно, станция разрушена полностью, и ее надо будет просто строить заново. Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение… Решение (о восстановлении ГЭС – ред.) однозначно откладывается на послевоенное время", – сказал он.

По словам руководителя региона, сперва нужно будет проанализировать состояние плотины ГЭС и определить все повреждения, чтобы определить объем работ и необходимые для этого ресурсы.

Приоритет – безопасность работников и местных жителей, но в условиях продолжающихся боевых действий обеспечить ее невозможно, добавил Сальдо.

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