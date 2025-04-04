Разрушенную боевиками ВСУ Каховскую гидроэлектростанцию нужно будет строить заново, эти работы отложены до окончания боевых действий. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.

"Предварительно, станция разрушена полностью, и ее надо будет просто строить заново. Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение… Решение (о восстановлении ГЭС – ред.) однозначно откладывается на послевоенное время", – сказал он.

По словам руководителя региона, сперва нужно будет проанализировать состояние плотины ГЭС и определить все повреждения, чтобы определить объем работ и необходимые для этого ресурсы.

Приоритет – безопасность работников и местных жителей, но в условиях продолжающихся боевых действий обеспечить ее невозможно, добавил Сальдо.