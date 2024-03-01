Когда восстановят набережную Судака после шторма

Восстановить набережную в Судаке после прошлогоднего ноябрьского шторма планируют к курортному сезону. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" сообщил глава городской администрации Константин Подсевалов.

"Центральная набережная, которая у нас разрушилась во время шторма, – мы планируем ее восстановить к курортному сезону. Она попала в зону ЧС. Мы подали сумму ущерба. Ждем, когда нам это компенсируют", – завил мэр.

По словам Константина Подсевалова, сейчас администрация ищет варианты, как успеть восстановить променадную зону к сезону. В частности, ведется работа с собственниками оставленных там же разбитых холодильников.