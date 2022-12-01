Когда закончится специальная военная операция? Мнение Президента

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.

"СВО может стать длительным процессом, проблемы в зоне СВО были, они могут возникать и сейчас, надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь", – Владимир Путин

Из плюсов он отметил, что новые территории – значимый результат для России. Азовское море стало внутренним морем России, это серьезно.

Еще одно значимое приобретение – результаты референдума, показавшие, что люди хотят быть частью России, нашего мира. И теперь они с нами – миллионы людей.

Президент считает, что поддержка семей мобилизованных должна находиться в поле зрения всего общества и государства.

Он также сообщил, что разговаривал с руководителем ДНР Пушилиным. По словам последнего, украинские удары наносятся по жилым кварталам Донецка, но все молчат, как будто ничего не происходит – это ужасно.

Путин со всей своей убедительностью опроверг утверждения, что есть какие-то "лагеря" для покинувших боевые позиции военных.

По его словам. необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет.

Но это сегодня, а что покажет завтрашний день – никому неизвестно. Ведь все мы помним о том, как нагло врали российские политики до 21 сентября, что мобилизации на территории России не планируется.

Судя по всему, всем россиянам следует приготовиться к затяжной войне, которая высасывает все больше сил и средств из каждого жителя России.