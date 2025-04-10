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Новости Крыма

Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву

10 апреля 2025, 12:18Общество

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К запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью "Известиям".

Вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург, отметил он. Однако ВСУ периодически предпринимают попытки диверсий, поэтому на данный момент железнодорожное сообщение запускать небезопасно.

"Противник все время пытается подрывать железные дороги, пытается какие-то диверсии проводить. Поэтому мы с целью безопасности пока не запускаем пассажирское движение. Но у нас к этому все готово", – заверил Хуснуллин.

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