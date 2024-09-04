Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и кому его отдадут

В Симферополе продолжается ремонт здания на улице Шмидта, которое ранее принадлежало "меджлису крымско-татарского народа"* и было национализировано. Когда завершат работы и кому передадут строение РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

"Окончание работ планируется до конца года. Помещения будут эксплуатироваться Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Симферопольская детская музыкальная школа №2 имени Алемдара Караманова", – уточнили в администрации.