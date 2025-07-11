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Новости Крыма

Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры

11 июля 2025, 11:49Новости

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В Севастополе больше 200 человек ожидают расселения из признанных аварийными и подлежащих сносу домов. Об этом на заседании правительства доложил директор городского департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

Он отметил, что жильцы 23 квартир из домов, признанных аварийными и подлежащим сносу еще до 1 января 2017 года, смогут получить новое жилье в 2026 году. Федеральное финансирование на это предусмотрено по линии Фонда развития территорий (ФРТ) на текущий и следующий годы.

По словам Иванцива, также в очереди на расселение стоят жильцы более чем 80 квартир тех многоквартирных домов, которые были признаны аварийными позже.

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