Кого из студентов могут призвать на военную службу?

Если ее дали во время обучения в колледже, то воспользоваться в ВУЗе отсрочкой уже не получится. В законодательстве предусмотрено получение отсрочки только один раз.

Студенты колледжей и ВУЗов могут получить отсрочку от призыва в армию только один раз.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, комментируя ситуацию со студентами Финансового университета , которые получили повестки.

В этом ВУЗе пятерых студентов пригласили в военкомат. Двое из них, согласно заключению врачей, были направлены на дополнительное медицинские обследование для определения степени годности к военной службе.

Троих студентов призвали на военную службу.

Впрочем, с отсрочкой есть и другая коллизия. Часть студентов уже воспользовались правом отсрочки во время минувшей призывной кампании. Но если сейчас объявят следующий призыв, тем же студентам понадобится вторая отсрочка, которую они получить не смогут.

Как ни крути, а наше государство сделало все для того, чтобы отвертеться от воинской службы было крайне тяжело. Даже статус студента спасает лишь от одного призыва, на второй гарантировано призовут.