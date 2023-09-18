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Новости Крыма

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник

18 сентября 2023, 14:49Общество

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В понедельник погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона, осадков не ожидается. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26 градусов, в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25 градусов.

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