Коммерсанту с материка грозит срок за махинации с мебелью для детсада

В Севастополе будут судить жителя Белгородской области, обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта на поставку мебели для детского сада. Об этом рассказала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина и его супруга, которая являлась генеральным директором фирмы, производили мебель для офисов и предприятий. Женщина предоставила мужу право владения печатью общества и доверила заниматься поставками мебели по отдельно взятым договорам.