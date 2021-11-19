Новости Крыма

Коммерсанту с материка грозит срок за махинации с мебелью для детсада

19 ноября 2021, 11:22Общество

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В Севастополе будут судить жителя Белгородской области, обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта на поставку мебели для детского сада. Об этом рассказала пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина и его супруга, которая являлась генеральным директором фирмы, производили мебель для офисов и предприятий. Женщина предоставила мужу право владения печатью общества и доверила заниматься поставками мебели по отдельно взятым договорам.

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